Інтерфакс-Україна
09:56 08.09.2025

Окупанти завдали удару по житловій двоповерхівці в Новодонецькому, загинуло двоє цивільних

Російські окупанти у ніч на 8 вересня атакували ударним БпЛА "Герань-2" типу "Shahed" селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області, повідомляє Донецька обласна прокуратура в понеділок вранці.

"Влучання відбулося у двоповерховий житловий будинок, де у своїх оселях перебували цивільні. Пенсіонер 77 років та його 51-річна донька від отриманих травм загинули. Тілесних ушкоджень зазнали 76-річна дружина загиблого і 67-річний чоловік. Їм надано кваліфіковану допомогу", - йдеться у повідомленні прокуратури у Facebook.

Окрім будинку, на місці ворожої атаки пошкоджено автомобіль.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

