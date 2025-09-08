8 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з муковісцидозом, Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Міжнародний день грамотності, День Шнобелівської премії.

День незалежності Північної Македонії.

Православна церква - Різдво Пресвятої Богородиці.

Всесвітній день боротьби з муковісцидозом

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про муковісцидоз, його симптоми, методи лікування та поточні дослідження, спрямовані на пошук ліків. Муковісцидоз — це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає легені, підшлункову залозу та інші органи. Воно спричинене мутаціями в гені CFTR, що призводить до утворення густого та липкого слизу, який блокує дихальні шляхи та інші протоки. Це може викликати серйозні інфекції, запалення та інші ускладнення.

Міжнародний день солідарності журналістів

Заснований 1958 року на IV конгресі Міжнародної організації журналістів (МОЖ), найстарішого та найбільшого міжнародного журналістського об’єднання. Дата вибрана не випадково: саме 8 вересня 1943 року в Берліні був страчений чехословацький журналіст Юліус Фучик, який став символом боротьби за свободу слова. Навіть у нацистських катівнях він продовжував писати, і його книга "Репортаж з петлею на шиї" стала відомою у всьому світі.

Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта

Це свято було започатковано 1996 року Міжнародною конфедерацією фізіотерапії під час конгресу в Копенгагені. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість фізіотерапії та роль фізіотерапевтів у підтримці здоров’я та якості життя людей. Щороку обирається певна тема, яка стає центральною для заходів та кампаній. 2024 року основна увага приділяється болю в попереку та ролі фізіотерапії в його лікуванні та профілактиці.

День медсестри відділень дитячої гематології та онкології

Присвячений медичним сестрам, які працюють з дітьми, що страждають на гематологічні та онкологічні захворювання. Цей день є нагодою висловити вдячність медичним сестрам за їхню важку та самовіддану працю. Вони щодня стикаються з великими фізичними та емоційними навантаженнями, допомагаючи маленьким пацієнтам та їхнім родинам у боротьбі з важкими хворобами. Їхня робота включає не лише медичну допомогу, але й моральну підтримку, що є надзвичайно важливим для дітей та їхніх близьких.

Міжнародний день грамотності

Започаткований ЮНЕСКО 1966 року на підставі рекомендації Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість грамотності для кожної людини та суспільства в цілому. Грамотність є ключовим фактором для досягнення сталого розвитку, зменшення бідності та забезпечення рівних можливостей для всіх.

День Шнобелівської премії

День Шнобелівської премії відзначають 8 вересня. Шнобелівська премія - це гумористичний і нетрадиційний аналог престижної Нобелівської премії.

Цього дня народилися:

1947 - Український агропідприємець, Герой України Олексій Вадатурський;

1953 - Оперна співачка, народна артистка України Лідія Забіляста;

1975 - Офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Андрій Жованик.

Ще в цей день:

1791 - У паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;

1796 - Наполеон розбиває австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія);

1886 - Засновують Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР;

1888 - Відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;

1951 - У Сан-Франциско представники 48 країн підписують мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни;

1952 - Виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море";

1989 - У Києві засновують Народний рух України за перебудову;

1993 - Створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;

2005 - Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправляє у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільняє із займаних посад секретаря РНБО України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента НТКУ Тараса Стецьківа та голову ДМС Володимира Скомаровського.

Церковне свято:

Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці також відоме як Друга Пречиста або Осенини, християнське свято, присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа.

За переказами, Марія народилася в Назареті від благочестивих батьків Іоакима та Анни, які довго молилися про дитину. Її народження стало великим благословенням для всього людства, адже через неї в світ прийшов Ісус Христос.

Є одним із дванадесятих свят і має велике значення для християн, зазначає роль Марії як великої праведниці та заступниці людей. Цього дня віряни моляться, відвідують богослужіння та дотримуються різних традицій, пов’язаних із цим святом.

Цього дня бездітні жінки, які мріють про дитину, моляться Пречистій Діві Марії. Також в храмах проводяться богослужіння, після яких віряни повинні обов'язково подати милостиню жебракам.

Іменини: Іван, Георгій, Марія.