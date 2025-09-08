Обстріли Нікопольщини та Кривого Рогу: поранено вісім цивільних – Лисак

Російські окупанти обстріляли Нікопольщину та Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали вісім людей, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог гатив по Нікопольщині. Застосовував fpv-дрони та важку артилерію. Дісталося райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадам", - написав він в телеграмі.

За словами Лисака, внаслідок обстрілів постраждала 43-річна жінка. Серед пошкодженого інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені п'ятиповерхівка й приватна оселя. Ще в одному будинку сталося займання.

По Межівській громаді Синельниківщини росіяни вдарили БпЛА. Поранено троє людей. Потрощений приватний дім. В Українській громаді горів сухостій.

У Кривому Розі по допомогу до медиків звернувся ще один чоловік. Загалом через атаки на місто – четверо постраждалих. Двоє з них залишаються у лікарні. Інші лікуватимуться вдома.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/24186