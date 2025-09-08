РФ вночі атакувала транспортну інфраструктуру Кременчука, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро, рух автомобілів відновлено
Російські війська вночі атакували транспортну інфраструктуру Кременчука на Полтавщині, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
"Ворог спробував розірвати два берега Дніпра у Кременчузі сьогодні вночі. Автомобільне сполучення - вже відновлено", - написав він у Facebook.
За словами Перцовського, наразі триває робота над відновленням залізничного сполучення.
"На разі, запущено автобусні шатли - жоден рейс далекого сполучення не буде скасовано, довеземо кожного", - зазначив він.
У телеграмі міністерства розвитку громад і територій зазначили, що для всіх, хто потребує додаткової інформації, працює гаряча лінія Укрзалізниці: 0 800 50 3111 (дзвінки безкоштовні).
"Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах Укрзалізниці", - сказано в повідомленні в телеграмі.
Разом з тим, щоб забезпечити залізничне сполучення для мешканців та гостей міста, між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі курсують автобуси, додали у відомстві.