Інтерфакс-Україна
Події
21:29 07.09.2025

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих
Фото: ДСНС Києва

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві в ніч на неділю продовжиться в понеділок зранку, загалом дві людини загинули та 20 постраждали від атаки, повідомив глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За інформацією на вечір, внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 07 вересня 2 людини загинули, 20 отримали травми різного ступеня", - написав він в телеграмі.

За словами Ткаченка, в понеділок з самого ранку в районах продовжаться роботи на об’єктах, опрацювання заяв на підтримку для жителів пошкодженого житла.

Він повідомив, що у Святошинському районі комунальні служби, ДСНС розчистили та вивезли понад 160 куб. м будівельного сміття. Із 746 вибитих вікон 260 закрито матеріалами. До двох штабів за день звернулися 197 осіб. З них 178 подали заяви на виплату 10 тис. грн, 19 - на виплату 40 тис. грн по програмі "Турбота. Назустріч киянам".

У Дарницькому районі, де від російської атаки постраждав житловий 4-поверховий будинок, вибито 86 вікон, наразі 81 - вже закрито плівкою або OSB. Зранку тут розгорнули штаб, звернулися 29 киян.

За словами Ткаченка, загалом в Дарницькому районі 31 пошкоджена квартира, про що складено акти. Подано 15 заяв на виплату матеріальної допомоги – 13 на 10 тис. грн, по одній на 40 тис. та 20 тис. грн виплати. У неділю фахівці надали допомогу та супроводжували всіх, хто звертався. Надалі звернення від жителів приймає безпосередньо райдержадміністрація. 

У районі також постраждала школа №127. Протягом дня вдалося закрити вибиті вікна в закладі, всі процедури відновлення почнуться невідкладно

"Завтра в районах продовжаться роботи на об’єктах, опрацювання заяв на підтримку для жителів пошкодженого житла", - зазначив він.

 

