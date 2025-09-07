МЗС Нідерландів: Потрібно посилити тиск і ввести жорсткі санкції проти Росії

Фото: Pixabay

Новопризначений міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Вейл прокоментував масовану повітряну атаку РФ по Україні у ніч проти неділі, зазначивши, що "потрібно посилити тиск і ввести жорсткі санкції проти Росії".

"Здійснивши найбільшу на сьогоднішній день атаку, Росія посилює свою незаконну війну проти України. По всій країні були атаковані цивільні особи. Вперше були вражені урядові будівлі в Києві. Нам потрібно посилити тиск і ввести жорсткі санкції проти Росії, а також надати потужну підтримку Україні", - написав він у соцмережі Х у неділю.

В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував колезі за "чітку позицію" та висловив сподівання на "спільну роботу з метою посилення колективного тиску на агресора та підтримки України".