УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) спільно з ДСНС працює на місцях ліквідації наслідків російської атаки у Святошинському районі столиці.

"Цієї ночі Київ вкотре зазнав масованих обстрілів. Так, на одній з локації волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками евакуювали літнього чоловіка з 5 поверху пошкодженої пʼятиповерхівки", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Спільно з представниками інших рятувальних служб волонтери евакуювали тіла двох загиблих. Першу допомогу надано чотирьом постраждалим.

Наразі тут працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де мешканці пошкоджених будинків та рятувальники можуть зарядити мобільні пристрої, випити чаю чи води, а також отримати першу психологічну допомогу.

На іншій локації працює команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області. Там розгорнуто пункт допомоги. Волонтери забезпечують надання першої домедичної допомоги та психологічної допомоги у разі потреби, а також підтримують роботу рятувальників.

До реагування залучені також волонтери Святошинської районної організації Українського Червоного Хреста у місті Києві.

За даними ДСНС України, внаслідок масованого російського повітряного удару по Києву загинули дві людини, серед яких дитина, постраждали ще 20. Пошкоджено житлові будинки. До гасіння пожежі залучена авіація ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.