Інтерфакс-Україна
Події
12:53 07.09.2025

Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський по підсумках роботи на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках заявив, що Сили оборони, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі.

"Працював у районах ведення активних бойових дій – на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону. Але українські воїни мужньо утримують визначені рубіжи, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку", - написав він у Facebook у неділю.

Головком вислухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, які потребують невідкладного вирішення та віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

"Вручив нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Ще раз висловлюю вдячність нашим захисникам за стійкість, професіоналізм та хоробрість. Кожен знищений окупант наближає нас до справедливого миру для України", - акцентував Сирський.

