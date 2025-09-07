До 7 осіб зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ у Сумській області, серед них – дитина – ОВА

Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

За оновленою інформацією, внаслідок атаки армії РФ по цивільному наметовому табору у Путивльській громаді, поранень зазнали семеро людей, серед них 8-річний хлопчик, одна людина загинула, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в у неділю вранці.

"Вчора пізно ввечері росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади. Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка – ще до приїзду медиків... Поранені 7 людей, серед них – 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували", - написав він у Телеграмі.

За його словами, постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості.

Очільник ОВА виказав співчуття рідним загиблої.