Інтерфакс-Україна
Події
11:17 07.09.2025

До 7 осіб зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ у Сумській області, серед них – дитина – ОВА

1 хв читати
До 7 осіб зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ у Сумській області, серед них – дитина – ОВА
Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

За оновленою інформацією, внаслідок атаки армії РФ по цивільному наметовому табору у Путивльській громаді, поранень зазнали семеро людей, серед них 8-річний хлопчик, одна людина загинула, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в у неділю вранці.

"Вчора пізно ввечері росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади. Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка – ще до приїзду медиків... Поранені 7 людей, серед них – 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували", - написав він у Телеграмі.

За його словами, постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості.

Очільник ОВА виказав співчуття рідним загиблої.

Теги: #атака_рф #григоров #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 07.09.2025
Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

10:07 07.09.2025
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті зросла до двох – ОВА

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті зросла до двох – ОВА

09:51 07.09.2025
Двоє загиблих та 17 поранених під час нічної атаки на Київ підтверджено, по інших інформація уточнюється – КМВА

Двоє загиблих та 17 поранених під час нічної атаки на Київ підтверджено, по інших інформація уточнюється – КМВА

09:16 07.09.2025
Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

13:37 01.09.2025
На Сумщині подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на ворожій міні

На Сумщині подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на ворожій міні

12:57 26.08.2025
Критична інфраструктура частини Шосткинської громади працює на резервному живленні після обстрілу

Критична інфраструктура частини Шосткинської громади працює на резервному живленні після обстрілу

09:40 26.08.2025
Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

16:11 20.08.2025
Глава МВС про Сумщину: посилюємо спроможності екстрених служб, аби швидко реагувати та рятувати людей

Глава МВС про Сумщину: посилюємо спроможності екстрених служб, аби швидко реагувати та рятувати людей

13:46 05.08.2025
Окупанти завдали ракетного удару по сільгосппідприємству під Сумами, 2 чоловіків загинули, 3 поранені – обладміністрація

Окупанти завдали ракетного удару по сільгосппідприємству під Сумами, 2 чоловіків загинули, 3 поранені – обладміністрація

13:37 05.08.2025
Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

ВАЖЛИВЕ

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА