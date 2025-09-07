Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Один загиблий і четверо поранених загалом у Дніпропетровській області внаслідок тривалої комбінованої нічної атаки росіян, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Неспокійно від ночі було в області. По Дніпру ворог бив безпілотниками. Понівечив інфраструктуру. Через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Поцілив по місцевому підприємству противник і зранку. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж", - написав Лисак у Телеграм.

"Тоді ж БпЛА застосували по Грушівській громаді Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю. Терор Нікопольщини продовжувався від вечора. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав. Потрощені заправки, парник, 4 господарські споруди. Зруйнований приватний будинок, ще 2 – понівечені", - додав начальник ОВА.

Окрім того, за інформацією Лисака, під ранок вороги поцілили й по Покровській громаді. Наслідки з'ясовують.