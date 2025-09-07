Інтерфакс-Україна
Події
06:57 07.09.2025

Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА

1 хв читати

Попередньо троє людей постраждали внаслідок двох хвиль комбінованої атаки ракет та ударних дронів ворога у Кривому Розі, повідомив начальник МВА Олександр Вілкул в Телеграм.

За його інформацією Кривий Ріг росіяни атакували в два етапи.

"Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор", - написав Вілкул у телеграм-каналі станом на 5:20 неділі.

" Ракетні враження в обʼєкт цивільної інфраструктури (туди ж де під час першої хвилі). Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні", - інформував Вілкул станом на 6:45 неділі.

Джерело: https://t.me/vilkul/12444

https://t.me/vilkul/12442

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 07.09.2025
Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

06:37 07.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

06:11 07.09.2025
Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

05:52 07.09.2025
Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

05:24 07.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

05:05 07.09.2025
Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА

Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА

23:59 06.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до 15 – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до 15 – ОВА

20:50 06.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

09:05 06.09.2025
Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

11:50 05.09.2025
Число поранених у гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині збільшилось до 8 осіб

Число поранених у гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині збільшилось до 8 осіб

ВАЖЛИВЕ

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

ОСТАННЄ

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

7 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Одна людина загинула внаслідок атаки ворога у Сумській області - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА