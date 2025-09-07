06:57 07.09.2025
Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА
Попередньо троє людей постраждали внаслідок двох хвиль комбінованої атаки ракет та ударних дронів ворога у Кривому Розі, повідомив начальник МВА Олександр Вілкул в Телеграм.
За його інформацією Кривий Ріг росіяни атакували в два етапи.
"Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор", - написав Вілкул у телеграм-каналі станом на 5:20 неділі.
" Ракетні враження в обʼєкт цивільної інфраструктури (туди ж де під час першої хвилі). Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні", - інформував Вілкул станом на 6:45 неділі.
