Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

Двоє загиблих, в тому числі одна дитина внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм станом на 5:59 неділі.

"У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Окрім того мер повідомив з посиланням на інформацію медиків, що в одному з укриттів Дарницького району померла жінка.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5268

https://t.me/vitaliy_klitschko/5266