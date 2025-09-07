06:11 07.09.2025
Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко
Двоє загиблих, в тому числі одна дитина внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм станом на 5:59 неділі.
"У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року", - написав Кличко в телеграм-каналі.
Окрім того мер повідомив з посиланням на інформацію медиків, що в одному з укриттів Дарницького району померла жінка.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5268
https://t.me/vitaliy_klitschko/5266