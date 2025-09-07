Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Києві зросла до 11 осіб, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм станом на 5:15 неділі.

"Уже 11 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. 5 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", - інформує Кличко.

За інформацією мера у Святошинському районі сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи. Окрім того у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах. Пожежі сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках. Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі в 4-поверхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.

