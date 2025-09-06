Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Загибель однієї людини і чотирьох постраждалих зафіксували правоохоронці внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Купʼянського району Харківської області у ніч проти 6 вересня та протягом дня, повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні прес-служби облпрокуратури.

У ніч проти суботи ЗС РФ обстріляли Купʼянськ. Поранення отримав 25-річний чоловік. Близько 10:00 внаслідок ворожої атаки загинула 66-річна жінка.

Крім того, орієнтовно о 00:15 внаслідок удару fpv-дрона по Нечволодівці поранено 58-річного мирного мешканця.

Вдень через удар російського fpv -дрона по Вільхуватці поранено 54-річного чоловіка.

Близько 15:00 внаслідок ворожої атаки по Осиновому поранено 84-річного жителя.

Увечері БпЛА вдарив по приміщенню сільради у Приколотному. Будівля пошкоджена, без постраждалих.