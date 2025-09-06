Інтерфакс-Україна
Події
22:10 06.09.2025

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

1 хв читати

Загибель однієї людини і чотирьох постраждалих зафіксували правоохоронці внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів  Купʼянського району Харківської області у ніч проти 6 вересня та протягом дня, повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні прес-служби облпрокуратури.

У ніч проти суботи ЗС РФ обстріляли  Купʼянськ. Поранення отримав 25-річний чоловік. Близько 10:00 внаслідок ворожої атаки загинула 66-річна жінка.

Крім того, орієнтовно о 00:15 внаслідок удару fpv-дрона по Нечволодівці поранено 58-річного мирного мешканця.

Вдень через удар російського  fpv -дрона по Вільхуватці поранено 54-річного чоловіка.

Близько 15:00 внаслідок ворожої атаки по Осиновому поранено 84-річного жителя.

Увечері БпЛА вдарив по приміщенню сільради у Приколотному. Будівля пошкоджена, без постраждалих.

Теги: #жертви #харківська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 06.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

20:16 06.09.2025
Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

08:37 06.09.2025
Обстріли Херсонщини: Дві людини загинули, дві поранені - Прокудін

Обстріли Херсонщини: Дві людини загинули, дві поранені - Прокудін

08:00 06.09.2025
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

09:51 05.09.2025
Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

23:16 04.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок удару ворожих БпЛА в Харківській області зросла до трьох – Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок удару ворожих БпЛА в Харківській області зросла до трьох – Синєгубов

22:57 04.09.2025
Троє цивільних загинули і двоє отримали поранення внаслідок атаки російських ударних дронів у Харківській області – ОВА

Троє цивільних загинули і двоє отримали поранення внаслідок атаки російських ударних дронів у Харківській області – ОВА

22:16 04.09.2025
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

19:50 04.09.2025
Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

14:44 04.09.2025
Кількість жертв землетрусу в Афганістані сягнула 2,2 тис., ще понад 3,5 тис. поранено

Кількість жертв землетрусу в Афганістані сягнула 2,2 тис., ще понад 3,5 тис. поранено

ВАЖЛИВЕ

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

ОСТАННЄ

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Пасажиропотік через кордон з початком вересня впав на 10%

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА