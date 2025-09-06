Інтерфакс-Україна
16:29 06.09.2025

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали на території України народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та зловживанні впливом.

"За даними слідства, фсб рф завербувала його задовго до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України і він активно виконував завдання російської спецслужби. Зокрема упродовж 2020-2021 років підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло забезпечити збір та оперативне передавання представникам рф необхідної інформації", - повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення народний обранець покинув територію України, та вже звідти продовжував свою протиправну діяльність.

У липні 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора повідомили народному депутату про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 КК України. Тоді ж суд заочно обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Сьогодні, після його затримання він був доставлений до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21.10.2025 року", - наголосили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 21 липня був оголошений в розшук народний депутат Федір Христенко. Йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, Христенко перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом фсб та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Теги: #офіс_генпрокурора #арешт #христенко

