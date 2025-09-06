Інтерфакс-Україна
14:27 06.09.2025

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Фото: ДСНС Харківщини

У суботу росіяни обстріляли с. Садовод Великобурлуцької громади Куп’янського району Харківської області.

"Влучання припали на відкриту територію неподалік житлового сектору, внаслідок чого спалахнула суха трава. Площа пожежі склала близько 2,5 га. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Попри загрозу повторних атак пожежу гасили 9 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС, серед яких – медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Теги: #пожежа #харківська_область

