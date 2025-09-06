Інтерфакс-Україна
13:06 06.09.2025

На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

Росіяни в суботу вбили жительку міста Семенівка Чернігівської області, мешканка міста Городня поранена.

"6 вересня. Ціллю для росіян стали звичайні міські подвірʼя у Городні та Семенівці. Терористи запустили дрони по цивільним особам. 70-річна жителька Семенівки загинула. 45-річна жінка із Городні у важкому стані, госпіталізована до місцевої лікарні", - написав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

Теги: #чернігівська_область #атака

