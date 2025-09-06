Обстріли РФ знеструмили залізничну дільницю перед Слов’янськом, поїзди затримуються

Російські обстріли спричинили знеструмлення на залізничній дільниці перед Слов'янськом Донецької області, через що поїзди вимушено матимуть затримку, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині. Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення", - сказано в телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках.

Наразі оцінюються пошкодження та строки відновлень.