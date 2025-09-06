Інтерфакс-Україна
Події
08:05 06.09.2025

Обстріли РФ знеструмили залізничну дільницю перед Слов’янськом, поїзди затримуються

1 хв читати
Російські обстріли спричинили знеструмлення на залізничній дільниці перед Слов'янськом Донецької області, через що поїзди вимушено матимуть затримку, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині. Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення", - сказано в телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках.

Наразі оцінюються пошкодження та строки відновлень.

 

Теги: #уз #дільниця #обстріл

