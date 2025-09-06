У Дніпрі місцями діють графіки відключення світла

У Дніпрі діють графіки відключення електроенергії, але світло вимикають не по всьому місту, повідомляє пресслужба "Центральної енергетичної компанії".

"Повідомляємо графік відключень на 06 вересня для споживачів, які відключені через аварійну ситуацію, яка склалася внаслідок ворожої атаки за вищезазначеними адресами у м. Дніпро", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, 1 черга відключатиметься з 02:00 до 07:00, з 12:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00.

Також 2 черга відключатиметься з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 12:00 та з 17:00 до 22:00.

Джерело: https://www.facebook.com/cek.dp.ua/posts/pfbid02TXdZzX64cxUJSEaF4Zv7PKY1ui7QDoCWtnxJGxqXgLrd7h6JMe1b5QBfuxsToaAkl