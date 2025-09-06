Інтерфакс-Україна
Події
03:36 06.09.2025

МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

Підтримка України у війні з Росією є не лише допомогою конкретній країні, а й інвестицією в глобальну безпеку, мир і справедливість, ідеться у заяві міністерства закордонних справ України.

"Коли люди та уряди підтримують Україну, вони інвестують у безпеку, у мир, побудований на справедливості, та у світ, де агресори несуть відповідальність. Тому що стояти поруч з Україною сьогодні означає захищати завтрашній день: майбутнє, в якому поважаються кордони, дотримується міжнародне право, а наступне покоління може зростати, не боячись безпілотників та бомб над головою", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначали, що цей Міжнародний день благодійності нагадує, що підтримка України – це акт солідарності, відповідальності та відданості справедливому та безпечному майбутньому для всіх.

"Повномасштабна війна Росії проти України – це жорстокий напад на принципи свободи, справедливості та людської гідності. Кожен ракетний удар та удар безпілотника по українських містах, кожен напад на будинки та школи – це навмисна спроба підірвати цінності, що об’єднують демократичний світ", - додали в МЗС.

Джерело: https://x.com/MFA_Ukraine/status/1964021515675902023?fbclid=IwY2xjawMoBVZleHRuA2FlbQIxMQABHkcxn9q4hTE1-sSrkZNGgUA_sO9JVs8FBH5Ua-ZYEaZE5XEAfzkvuwnkQOEL_aem_7ygnjR0zrnT_XhrDSY9gLw

Теги: #війна #підтримка #мзс

