МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

Підтримка України у війні з Росією є не лише допомогою конкретній країні, а й інвестицією в глобальну безпеку, мир і справедливість, ідеться у заяві міністерства закордонних справ України.

"Коли люди та уряди підтримують Україну, вони інвестують у безпеку, у мир, побудований на справедливості, та у світ, де агресори несуть відповідальність. Тому що стояти поруч з Україною сьогодні означає захищати завтрашній день: майбутнє, в якому поважаються кордони, дотримується міжнародне право, а наступне покоління може зростати, не боячись безпілотників та бомб над головою", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначали, що цей Міжнародний день благодійності нагадує, що підтримка України – це акт солідарності, відповідальності та відданості справедливому та безпечному майбутньому для всіх.

"Повномасштабна війна Росії проти України – це жорстокий напад на принципи свободи, справедливості та людської гідності. Кожен ракетний удар та удар безпілотника по українських містах, кожен напад на будинки та школи – це навмисна спроба підірвати цінності, що об’єднують демократичний світ", - додали в МЗС.

