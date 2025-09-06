Інтерфакс-Україна
00:52 06.09.2025

Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеною міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

"Я мав теплу та змістовну розмову з @YvetteCooperMP лише через кілька годин після її призначення новим міністром закордонних справ Великої Британії. Я щиро ціную перший дзвінок моєї колеги до України - ми сприймаємо це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії", - написав він в соцмережі Х.

Сибіга подякував главі британського МЗС за щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість та лідерство Сполученого Королівства.

"Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", - резюмував глава МЗС.

