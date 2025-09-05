Інтерфакс-Україна
Події
16:41 05.09.2025

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Офісу президента координувати роботу щодо реалізації ветеранської політики у громадах, і протягом місяця запропонувати цілісну платформу з усіма можливостями для ветеранів.

"Створення робочих місць для ветеранів – це має бути пріоритетом для кожної громади. Важливо, щоб була позитивна конкуренція між громадами у створенні таких можливостей, щоб за підсумками руху ми могли разом визначити, які громади дійсно є прикладом реалізації ветеранської політики-героїв", - сказав він під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Ужгороді в п'ятницю.

"Прошу дуже уряд та команду офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісно об'єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів як на центральному рівні, у відносинах з державою, так і в громадах", - наголосив президент.

За його словами, мають бути об’єднані послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті, підприємстві, працевлаштуванні.

Він також закликав громади продовжувати підтримку воїнів цього року у вигляді не менше, ніж 15% від надходжень громад.

