16:16 05.09.2025

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що транспортування енергоносіїв територією Російської Федерації є виключною відповідальністю РФ.

"Те, що стосується відповідальності за транспортування нафти, газу і інших ресурсів російської території, тут не лише, до речі, Словаччина висловлювала різні думки, а й інші держави, Угорщина, різні інші. Можемо просто повторити, що транспортування енергоносіїв через територію Росії є відповідальністю Російської Федерації. Якщо РФ розпочала загарбницьку війну і створила небезпеку для цього транспортування, то це проблема Російської Федерації", - сказав він на брифінгу в Києві у п’ятницю.

Тихий зазначив, що Україна готова до діалогу і, попри щоденні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, залишається надійним партнером і дотримується своїх зобов’язань.

