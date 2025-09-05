Інтерфакс-Україна
12:58 05.09.2025

Керівники антикорупційних органів: Ніякої помсти СБУ підозрою Вітюку немає

Керівники антикорупційних органів заперечують факт помсти СБУ за кримінальні переслідування співробітників НАБУ через повідомлення про підозру генералу спецслужби Іллі Вітюку - підозра йому була готова ще до відрядження керівників НАБУ і САП до Лондона.

"Немає ніякої помсти, це маячня. Ми не керуємся помстою", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор НАБУ Семен Кривонос в п'ятницю, коментуючи заяву СБУ про те, що розслідування НАБУ щодо Вітюка є помстою за кримінальні справи щодо детективів.

Керівник САП Олександр Клименко додав: "У 2024 році була реєстрація цього факту в іншій справі, вона виділена була в окреме провадження. Тобто, з квітня 2024 року це провадження зареєстровано".

Уточнюючи, чому саме зараз було повідомлено про підозру, Клименко сказав: "Підозра і матеріали про запобіжний захід були підготовлені ще до нашого відрядження до Лондона".

Як повідомлялось, 2 вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили генерала СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

"За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн", - повідомила пресслужба САП.

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що сприймає підозру бригадному генералу Іллі Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ, заявили у спецслужбі.

"Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України І.Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року", - йшлося в офіційному коментарі СБУ.

Теги: #вітюк #сбу #набу_сап

