Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

Енергетична незалежність Європи від РФ є ключовою для міцних відносин зі США, важливо, щоб прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почув сигнали щодо російської нафти від президента США Дональда Трампа, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, і це правильний шлях. Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну та дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі. Енергетична незалежність від Росії також є ключовою для міцних відносин зі Сполученими Штатами", - сказав Зеленський під час звернення до учасників форуму "Амброзетті".

Він повідомив, що наразі в Україні має відбутися зустріч з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою, а також з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, "і ми також поговоримо про це".

"І важливо, щоб прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від президента Трампа: сигнал про російську нафту", - наголосив президент.

Зеленський 4 вересня заявив, що Трамп незадоволений тим, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту і цим допомагають російській воєнній машині.