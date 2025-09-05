Інтерфакс-Україна
11:40 05.09.2025

Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

Міністерство освіти і науки України готово проводити роз'яснювальну роботу в системі освіти щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів, повідомив міністр Оксен Лісовий.

"Щодо кол-центрів. Ні, мені не відома така інформація. Якщо вона вам відома, діліться нею, ми будемо вживати відповідних заходів, проводити роз'яснювальну роботу в системі освіти", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи знає він про роботу незаконних кол-центрів, до яких начебто залучається молодь з 14 років.

Він додав, що Міносвіти готово спільно з правоохоронними органами боротися з таким явищем.

