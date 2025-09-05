Інтерфакс-Україна
Події
10:29 05.09.2025

Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він повідомив про подальшу координацію заради реальної дипломатії.

"Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну", - наголосив президент.

Він подякував усім, хто допомагає.

