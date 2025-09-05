Рівень води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС з моменту руйнування Каховської греблі знизився більш як на 3,2 м – МАГАТЕ

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знизився трохи більше ніж на 3,2 метра з моменту руйнування Каховської греблі у червні 2023 року, а за останні три місяці він знизився майже на 60 сантиметрів.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на заяву генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі 4 вересня.

"У зв'язку з цим на Запорізькій АЕС нещодавно було прийнято рішення про будівництво ізолюючої греблі у каналі ставка-охолоджувача, що постачає воду до декількох систем станції", - проінформували в агентстві щодо дій окупаційної адміністрації на ЗАЕС.

Як повідомила група МАГАТЕ, наразі ЗАЕС використовує мобільні насоси для перекачування води з головного ставка-охолоджувача у вказаний охолоджувальний канал, висота якого наразі становить близько 14,1 метра, що дозволяє іншим насосам подавати охолоджувальну воду на трансформатори головного реакторного блоку та інші важливі робочі системи.

"Ми будемо продовжувати дуже уважно стежити за цим питанням, оскільки надійний доступ до охолоджувальної води має вирішальне значення для ядерної безпеки", — заявив Гроссі.

Минулими вихідними група МАГАТЕ провела обхід ще однієї важливої частини системи охолодження ЗАЕС – 12 ставків-спринклерів, вода з яких надходить із свердловин ґрунтових вод, пробурених після руйнування Каховської греблі. Вказані ставки забезпечують водою охолодження реакторів і відпрацьованого палива, а також інших систем, важливих для безпеки. Група підтвердила, що всі ставки заповнені.

"Вкрай нестабільна ситуація із зовнішнім електропостачанням та труднощі, пов'язані з доступом до охолоджувальної води, продовжують залишатися двома найбільш проблемними сферами для забезпечення ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС", - наголосили в агентстві.

Підкреслюючи постійні загрози ядерній безпеці, група МАГАТЕ на ЗАЕС також повідомила, що протягом декількох днів минулого тижня інспектори чули вибухи та інші військові дії, що доносилися з-за меж об'єкта. Окрім того, 4 вересня група проінформувала про шість вибухів, що відбулися у безпосередній близькості від станції.

Інспектори агентства також продовжують стежити за ядерною безпекою та захищеністю об'єктів на діючих Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС та на Чорнобильській АЕС.

2-3 вересня всі групи МАГАТЕ повідомили про повітряну тривогу. Зокрема, група на Рівненській АЕС чула кілька пострілів і спостерігала непізнані літаючі об'єкти зі свого готелю, розташованого приблизно за чотири кілометри від станції. Керівництво РАЕС повідомило групі про виявлення восьми безпілотників у зоні моніторингу.

Своєю чергою членам групи МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомили про виявлення трьох безпілотників за два кілометри від станції.