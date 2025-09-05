Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

Фото: ДСНС

Російські окупанти за минулу добу, 4 вересня, провели 122 обстріли по 49 населених пунктах у 14 громадах Сумщини, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Сумській громаді постраждали четверо людей: чоловіки віком 61, 59 та 56 років та дівчина 19 років. Також за допомогою до медзакладів звернулися жінка 65 років та чоловік 58 років, які постраждали від попередніх атак", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Також у Сумській громаді були пошкоджені об’єкти інфраструктури, нежитлові приміщення, у Середино-Будській громаді – об’єкт інфраструктури, у Свеській громаді – нежитлові приміщення, 5 вантажних авто.

З прикордоння було евакуйовано 7 людей.

Повітряна тривога тривала 21 годину 17 хвилин.