09:26 05.09.2025

Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за минулу добу

В результаті російських обстрілів за минулу добу, 4 вересня, в Донецькій області загинули 5 цивільних, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 4 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 2 в Іллінівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Загалом з початку вторгнення на Донеччині, без урахування Маріуполя та Волновахи, загинули 3854 людей, 8015 поранені.

