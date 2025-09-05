Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за минулу добу

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В результаті російських обстрілів за минулу добу, 4 вересня, в Донецькій області загинули 5 цивільних, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 4 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 2 в Іллінівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Загалом з початку вторгнення на Донеччині, без урахування Маріуполя та Волновахи, загинули 3854 людей, 8015 поранені.