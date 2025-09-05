В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

Українські захисники збили/подавили 121 ворожий БпЛА, зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях. Ще один ворожий БпЛА – в повітрі.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм, у ніч на 5 вересня (із 18.00 4 вересня) противник атакував 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – РФ. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької обл. – РФ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях. Ще один ворожий БпЛА – в повітрі", - йдеться у дописі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.