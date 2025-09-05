Пожежа виникла на підприємстві у Дніпрі внаслідок масованої нічної атаки російських дронів - ОВА

Дніпропетровська область опинилася під масованою нічною атакою російських БпЛА, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. Оборонці неба ліквідували 15 з них, повідомили в ПвК. У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники. FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме – Покровській громаді", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Загиблих і постраждалих станом на 7:30 ранку не зафіксовано.