22:57 04.09.2025

Троє цивільних загинули і двоє отримали поранення внаслідок атаки російських ударних дронів у Харківській області – ОВА

Троє цивільних загинули та двоє поранено внаслідок атаки дронів по Хотімлі Старосалтівської громади, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

За інформацією Синєгубова атака сталася близько 21.30.

"Загинули двоє 40-річних чоловіків. Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару також загинула 25-річна жінка.

Джерело:  https://t.me/synegubov/17024

Теги: #атака #жертви #харківська #бпла

