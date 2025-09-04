Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

Встановлення термінів служби є одним з напрямів розв'язання проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцем, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Коли ми говоримо про розв'язання питання СЗЧ, то одним з напрямів є вирішення стратегічних проблем, а саме – встановлення чітких термінів служби", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт щодо повернення кримінальної відповідальності військовослужбовця за перше самовільне залишення військової частини.

На думку народної депутатки, наразі Верховна Рада виправляє помилки свого рішення річної давнини.

"У серпні 2024 року парламент ухвалив хибний законопроєкт, яким надав можливість уникати кримінальної відповідальності за СЗЧ/дезертирство. Це було абсолютно не прораховане і деструктивне рішення. На жаль, тоді популізм переміг", - зазначила Фріз.

Народна депутатка стверджує, що це рішення мало негативний вплив на показники мобілізації вже з вересня 2024 р. та створило додаткові ризики для обороноздатності України. За словами політика, з того часу кількість СЗЧ зросла врази.

"Внаслідок цього рішення ми отримали диспропорцію щодо кількості тих, хто повернувся відносно кількості тих, хто здійснив СЗЧ", - наголосила Фріз.

За словами Фріз, парламент торік де-юре легалізував СЗЧ.

"Наявність умов для звільнення від кримінальної відповідальності призвела до погіршення управління, зниження мотивації, зниження показників мобілізації", - підкреслила народна депутатка.

Вона нагадала, що згідно з чинним законом 30 серпня минув термін звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вперше здійснили СЗЧ та виказали бажання повернутися на місце служби.

Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13260 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби.

Законопроєкт пропонує виключити ч.5 ст.401 Кримінального кодексу, згідно з якою особа, яка вперше здійснила СЗЧ може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.