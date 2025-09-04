Інтерфакс-Україна
Події
18:07 04.09.2025

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Є вагомі напрацювання команд у гарантіях безпеки для України, зокрема розуміння, якою має бути основа для реальних безпекових гарантій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Коаліція охочих працює дуже активно - військові політики, радники, є вагомі напрацювання і дуже багато днів, тижнів працювали наші команди. Фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Він також зазначив, що зараз європейські виробничі лінії працюють недостатньо, і потрібно нарощувати об’єми та швидкість. Зокрема, Україна має значні виробничі потужності сьогодні, які не використовуються через дефіцит і брак коштів.

"Це дійсно серйозно, майже 60% всієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо - в Україні вироблено. Українці в цьому успішні, я вважаю якісні, і маємо допомогти кожній європейській країні бути успішною в тому чи іншому виробництві", - наголосив Зеленський.

