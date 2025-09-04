Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер виступив із віртуальним зверненням до Коаліції охочих із Глазго, під час якого, зокрема, зазначив, що Путіну не можна довіряти, оскільки він "продовжує затягувати мирні переговори і одночасно здійснює жорстокі напади на Україну" та привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності.

"Це було ще раз підкреслено безрозбірливими атаками в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС, додав він. Обговорюючи останні військові плани Коаліції охочих, прем'єр-міністр підкреслив, що група має непорушну обіцянку Україні, за підтримки президента Трампа, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на офіційному вебсайті уряду Великої Британії.

Прем'єр-міністр також привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни.

Він також подякував військовим планувальникам та начальникам оборони за їхню постійну та оперативну роботу з метою забезпечення можливості розгортання військ у разі припинення вогню.