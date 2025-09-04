ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив до 20 млн грн розмір застави ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, повідомила пресслужба ВАКС.
"Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 млн грн", - йдеться у повідомленні ВАКС у телеграм-каналі у четвер.
Як повідомлялося, Крупу затримали 5 жовтня 2024 року і повідомили про підозру в незаконному збагаченні. У жовтні їй призначили заставу в 500 млн грн., рішенням від 10 липня 2025р. розмір застави було зменшено вже до 56 млн грн.
Нинішнім рішенням ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців.
Окрім того, ВАКС зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада 2025р. включно виконувати певні зобов'язання, зокрема не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з низкою осіб; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати паспорти для виїзду за кордон; носити електронний браслет.
Як зазначають у Центрі протидії корупції, тепер у Крупи або третіх осіб є 5 днів на внесення застави.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило голову Хмельницької МСЕК Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.
Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.