Інтерфакс-Україна
Події
15:29 04.09.2025

ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

2 хв читати
ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив до 20 млн грн розмір застави ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, повідомила пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 млн грн", - йдеться у повідомленні ВАКС у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомлялося, Крупу затримали 5 жовтня 2024 року і повідомили про підозру в незаконному збагаченні. У жовтні їй призначили заставу в 500 млн грн., рішенням від 10 липня 2025р. розмір застави було зменшено вже до 56 млн грн.

Нинішнім рішенням ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців.

Окрім того, ВАКС зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада 2025р. включно виконувати певні зобов'язання, зокрема не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з низкою осіб; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати паспорти для виїзду за кордон; носити електронний браслет.

Як зазначають у Центрі протидії корупції, тепер у Крупи або третіх осіб є 5 днів на внесення застави.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило голову Хмельницької МСЕК Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Теги: #вакс #мсек #крупа #застава

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 26.08.2025
Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

17:34 19.08.2025
Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

13:09 19.08.2025
Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

11:17 19.08.2025
Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

19:28 15.08.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

10:08 13.08.2025
Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

18:39 12.08.2025
До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень – Карчевич

До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень – Карчевич

09:39 08.08.2025
За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

15:37 06.08.2025
Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

16:41 31.07.2025
Центр оцінювання функціонального стану скасував 795 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців

Центр оцінювання функціонального стану скасував 795 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців

ВАЖЛИВЕ

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

ОСТАННЄ

Український генпрокурор у розмові з польським колегою: Кожен доказ воєнного злочину РФ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу

Джорджіо Армані помер на 91-му році життя

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

У справі ексголови Верховного суда Князєва підозру отримав бізнесмен, що сприяв передачі коштів, - НАБУ

Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

GovTech Lab Ukraine визначила три виклики для розробки інноваційних рішень у сфері держпослуг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА