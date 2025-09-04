Єрмак: у Парижі відбулася зустріч зі спецпосланником Вітткоффом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Парижі відбулася зустріч зі спеціальним посланником президента США Стівеном Вітткоффом, присвячена питанню "практичної реалізації домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України".

"У Парижі разом з Секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілись зі спеціальним посланником Президента США Дональда Трампа Стівеном Вітткоффом, а також радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо", - написав він у телеграмі у четвер.

За словами Єрмака, головне завдання – "практична реалізація домовленостей" лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. "Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей", - повідомив Єрмак.

"Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип президента Трампа "мир завдяки силі" – саме той підхід, який може вплинути на агресора", - наголосив Єрмак.

"Подякував усім партнерам за послідовну підтримку й конструктивну роботу. Ми продовжуємо рухатися вперед", - додав він.

Як повідомило Радіо "Свобода", Віткофф був присутній на зустрічі "Коаліції охочих" лише частково і повернеться на дзвінок президенту США Дональду Трампу. Повідомляється, що через 20 хв після початку засідання зʼявились повідомлення, що Віткофф покинув зустріч. У Єлисейському палаці пояснили, що він брав участь у частині роботи та звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Він був змушений покинути зустріч, як планувалося, для іншої зустрічі. І повернеться для телефонного зʼєднання з президентом Сполучених Штатів.