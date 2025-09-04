Інтерфакс-Україна
Події
10:32 04.09.2025

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Фото: Донецька ОВА

Голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив про загибель 11 мирних жителів області внаслідок російських обстрілів в середу, 3 вересня, ще 16 людей в області за добу дістали поранення.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і крамницю; у Калениках 1 людина загинула, пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено 2 нежитлові будівлі і 13 приватних будинків. У Зеленому Олександрівської громади пошкоджено гараж і майстерню. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 5 будинків. У Дружківці поранено 7 людей, пошкоджено Нову пошту, крамницю і кав'ярню. У Костянтинівці 9 людей загинули і 7 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 10 приватні будинки, крамницю, торговий центр, 5 торгових павільйонів і 2 автівки", - написав Філашкін в телеграм.

У місті Сіверськ Бахмутського району одна людина загинула і дві поранені, пошкоджено два приватні будинки і авто.

Всього за добу російські окупанти 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив Філашкін.

З лінії фронту за добу евакуйовано 314 людей, у тому числі 72 дитини.

Як повідомлялося, 2 вересня окупанти 34 рази обстріляли населені пункти Донецької області, 1 вересня 19 раз, 31 серпня 26 раз.

2 вересня загиблих не було, 14 мирних жителів було поранено. 1 вересня був один загиблий та сім поранених. 31 серпня двоє загиблих та вісім поранених.

Теги: #донецька_область #обстріли

