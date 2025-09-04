Інтерфакс-Україна
10:08 04.09.2025

У лікарні Сум помер чоловік, поранений під час обстрілу 26 серпня

Російські окупаційні війська минулої доби 133 рази обстріляли населені пункти Сумської області, а в лікарні помер чоловік з Полтавської області, якого було поранено під час обстрілу 26 серпня, повідомила пресслужба Сумської міської ради.

"На жаль, у лікарні помер 35-річний чоловік із Полтавщини, який постраждав від ворожого обстрілу 26 серпня в Шосткинському районі. У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА поранено жінку 1973 року народження", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у четвер за підсумками минулої доби.

Повідомляється, що також до лікарні за медичною допомогою звернувся чоловік 1941 року народження, який отримав травму 1 вересня через влучання БпЛА у приватний будинок у Краснопільській громаді.

За даними міськради, повітряна тривога минулої доби в області тривала 14 годин 5 хвилин. Було зафіксовано 133  обстріли 41 населеного пункту в 14 територіальних громадах області. Найбільше – в Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосував майже 30 ударів КАБів, майже 20 скидання ВОГ з БпЛА. Також здійснив удари балістикою, БпЛА, FPV-дронами, РСЗВ. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Білопільській, Сумській громадах.

