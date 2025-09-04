У Харківській області загинула одна особа, шестеро зазнали поранень через ворожі обстріли
Російські окупаційні війська минулої доби завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік; у с. Малинівка постраждали чоловіки 48, 25, 69,62 років та 50-річна жінка; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 47-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.
Внаслідок ворожих обстрілів без світла залишилися близько 40 тисяч абонентів у Лозовій та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади. у Харківському районі пошкоджено магазин і приватні будинки, у Куп'янському - 2 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль, в Ізюмському - приватний будинок.