Адміністрація Трампа просить Верховний суд США терміново зберегти його тарифи, скасовані раніше судами

Адміністрація Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням терміново розглянути спробу зберегти масштабні тарифи, запроваджені на основі закону 1977 року про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), після того як нижчий суд скасував більшість цих зборів, повідомляє Reuters.

За словами видання, Міністерство юстиції оскаржило рішення федерального апеляційного суду від 29 серпня, в якому постановили, що президент перевищив свої повноваження, застосовуючи IEEPA для введення тарифів, що підривало один із головних пріоритетів Трампа у другому президентському терміні.

Адміністрація попросила суд ухвалити рішення щодо прийняття справи до 10 вересня та призначити слухання на листопад. Нова сесія суду починається 6 жовтня.

"Ставки в цій справі не можуть бути вищими", – заявив генеральний соліситор Д. Джон Сауер. "Президент і члени його кабінету визначили, що тарифи сприяють миру та безпрецедентному економічному процвітанню, а відмова від тарифних повноважень піддасть нашу націю торговельній відплаті без ефективних засобів захисту та поверне Америку на межу економічної катастрофи", – додав він.

Адвокати малого бізнесу, які оскаржують тарифи, не заперечують проти розгляду справи у Верховному суді. "Ці незаконні тарифи завдають серйозної шкоди малому бізнесу та ставлять під загрозу їхнє виживання. Ми сподіваємось на швидке вирішення цієї справи для наших клієнтів", – сказав Джеффрі Шваб із Liberty Justice Center.

Як повідомлялося, апеляційний суд США минулої п’ятниці визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними, підірвавши використання цих зборів як ключового інструменту міжнародної економічної політики: "Рішення ухвалене на тлі юридичної боротьби за незалежність Федеральної резервної системи, яка, ймовірно, також дійде до Верховного суду, створюючи цього року безпрецедентне правове протистояння навколо економічної політики Трампа"