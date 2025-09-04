На Дніпропетровщині ППО збила два дрони, поранено чоловіка внаслідок удару по Покровській громаді

Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю два безпілотники, однак було і влучання по Покровській громаді Синельниківського району, котре призвело до поранення 29-річного чоловіка та руйнування приватного будинку, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Оборонці неба збили над областю 2 безпілотники, повідомили в Пвк. Було і влучання - по Покровській громаді Синельниківського району. Там постраждав 29-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні. Зруйнований приватний будинок", - написав він у телеграм-каналі вранці у четвер.

Крім того, по Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони, скинув боєприпас із БпЛА, атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. "Люди вціліли", – додав Лисак.