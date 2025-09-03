УКУ проаналізує процес зарахування абітурієнтів на програми і вдосконалить формат співбесіди з кандидатами

Український католицький університет (УКУ) після скандалу з дочкою режисерки Наталії Ворожбит заявляє, що проаналізує процес розгляду і прийняття рішень про зарахування абітурієнтів на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі" і вдосконалить формат співбесіди з кандидатами.

"Знаємо, що багато з вас були збентежені після хвилі агресії та кенселингу на адресу УКУ, яка піднялася в соціальних мережах у відповідь на допис Наталки Ворожбит про відмову в зарахуванні її доньки на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі". Перш ніж поділитися з вами кількома думками з приводу всієї ситуації, хочемо висловити жаль, що не було знайдено правильних слів і добрих кроків для пошуку оптимального рішення та способу його комунікації. Результатом стало розчарування і гіркота талановитої молодої людини, яка була зарахована на освітню програму з культурології й котру ми хотіли бачити студенткою УКУ. Ми перепрошуємо за невдалу комунікацію", - йдеться у заяві ректора вишу, яка опіблікована на сторінці університету в мережі Facebook.

Також в УКУ заявили, що уважно проаналізують процес розгляду і прийняття рішень щодо зарахування абітурієнтів на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі", та відзначили, що є необхідність вдосконалити формат співбесіди з кандидатами та покращити комунікацію про критерії зарахування на цю програму.

"Хочемо також висловитися тут про принципи, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому. Важливо зрозуміти, що проживання в Колегіумі є наслідком зарахування на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі". Тому вкрай важливо мати правильне уявлення про її мету і зміст. Згідно з логікою цієї програми, її учасники отримують додаткову можливість спільно практикувати і розвивати своє християнське життя", - додали в університеті.

Там наголосили, що в УКУ приходять молоді люди з різними поглядами та світоглядом, але базовою вимогою є їхня відкритість для християнської пропозиції про Бога, людину і світ.

"Якщо комісія зробить висновок, що заявник не поділяє християнські цінності з принципу, а його першочерговим наміром є лише проживання в Колегіумі, йому може бути відмовлено в участі в програмі. Ця програма не є обов’язковою для усіх студентів. Вона є нагодою для тих, хто прагне поглибити свою віру в спільноті, об‘єднаній спільними цінностями та світоглядними орієнтирами", - йдеться у заяві.

Там також додали, що в УКУ навчаються і працюють люди з різними поглядами, а академічний простір університету є місцем для аргументованих дискусій на найважливіші теми людського життя.

"Така дискусія має бути обґрунтованою, а не майданчиком для пропаганди будь-якої антихристиянської ідеології", - наголосили у виші.

В той же час, як і в попередній своїй заяві, в Католицькому університеті ніяк не прокоментували ситуацію щодо символіки ЛГБТ.

Як повідомлялося, 2 вересня режисерка Наталія Ворожбит заявила, що Український католицький університет (УКУ) відмовив її дочці у проживанні у гуртожитку (колегіумі) через ЛГБТ-символіку в її соціальних мережах, зокрема емозі з прапорцем ЛГБТ-спільноти в мережі Instagram.