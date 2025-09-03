Інтерфакс-Україна
Події
15:59 03.09.2025

УКУ проаналізує процес зарахування абітурієнтів на програми і вдосконалить формат співбесіди з кандидатами

3 хв читати

Український католицький університет (УКУ) після скандалу з дочкою режисерки Наталії Ворожбит заявляє, що проаналізує процес розгляду і прийняття рішень про зарахування абітурієнтів на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі" і вдосконалить формат співбесіди з кандидатами.

"Знаємо, що багато з вас були збентежені після хвилі агресії та кенселингу на адресу УКУ, яка піднялася в соціальних мережах у відповідь на допис Наталки Ворожбит про відмову в зарахуванні її доньки на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі". Перш ніж поділитися з вами кількома думками з приводу всієї ситуації, хочемо висловити жаль, що не було знайдено правильних слів і добрих кроків для пошуку оптимального рішення та способу його комунікації. Результатом стало розчарування і гіркота талановитої молодої людини, яка була зарахована на освітню програму з культурології й котру ми хотіли бачити студенткою УКУ. Ми перепрошуємо за невдалу комунікацію", - йдеться у заяві ректора вишу, яка опіблікована на сторінці університету в мережі Facebook.

Також в УКУ заявили, що уважно проаналізують процес розгляду і прийняття рішень щодо зарахування абітурієнтів на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі", та відзначили, що є необхідність вдосконалити формат співбесіди з кандидатами та покращити комунікацію про критерії зарахування на цю програму.

"Хочемо також висловитися тут про принципи, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому. Важливо зрозуміти, що проживання в Колегіумі є наслідком зарахування на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі". Тому вкрай важливо мати правильне уявлення про її мету і зміст. Згідно з логікою цієї програми, її учасники отримують додаткову можливість спільно практикувати і розвивати своє християнське життя", - додали в університеті.

Там наголосили, що в УКУ приходять молоді люди з різними поглядами та світоглядом, але базовою вимогою є їхня відкритість для християнської пропозиції про Бога, людину і світ.

"Якщо комісія зробить висновок, що заявник не поділяє християнські цінності з принципу, а його першочерговим наміром є лише проживання в Колегіумі, йому може бути відмовлено в участі в програмі. Ця програма не є обов’язковою для усіх студентів. Вона є нагодою для тих, хто прагне поглибити свою віру в спільноті, об‘єднаній спільними цінностями та світоглядними орієнтирами", - йдеться у заяві.

Там також додали, що в УКУ навчаються і працюють люди з різними поглядами, а академічний простір університету є місцем для аргументованих дискусій на найважливіші теми людського життя.

"Така дискусія має бути обґрунтованою, а не майданчиком для пропаганди будь-якої антихристиянської ідеології", - наголосили у виші.

В той же час, як і в попередній своїй заяві, в Католицькому університеті ніяк не прокоментували ситуацію щодо символіки ЛГБТ.

Як повідомлялося, 2 вересня режисерка Наталія Ворожбит заявила, що Український католицький університет (УКУ) відмовив її дочці у проживанні у гуртожитку (колегіумі) через ЛГБТ-символіку в її соціальних мережах, зокрема емозі з прапорцем ЛГБТ-спільноти в мережі Instagram.

Теги: #абітурієнти #зарахування #уку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 02.09.2025
Католицький університет на заяви Ворожбит: нам шкода, що ви вирішили залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням

Католицький університет на заяви Ворожбит: нам шкода, що ви вирішили залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням

15:11 02.09.2025
УКУ відмовив дочці режисерки Ворожбит у проживанні у гуртожитку через ЛГБТ-символіку в її соцмережах

УКУ відмовив дочці режисерки Ворожбит у проживанні у гуртожитку через ЛГБТ-символіку в її соцмережах

10:07 06.08.2025
Міносвіти: 65,5 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

Міносвіти: 65,5 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

11:47 04.08.2025
Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

15:38 18.12.2024
Зеленський зустрівся зі студентами Українського католицького університету

Зеленський зустрівся зі студентами Українського католицького університету

17:46 13.08.2024
Результати НМТ-2024: 3,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, сім із них - із чотирьох предметів

Результати НМТ-2024: 3,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, сім із них - із чотирьох предметів

15:58 01.07.2024
Реєстрація електронних кабінетів стартувала для більшості абітурієнтів

Реєстрація електронних кабінетів стартувала для більшості абітурієнтів

19:07 28.01.2023
Абітурієнти з ТОТ у 2023 році зможуть вступати без складання мультипредметного тесту

Абітурієнти з ТОТ у 2023 році зможуть вступати без складання мультипредметного тесту

11:14 29.08.2022
Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі середньої освіти – МОН

Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі середньої освіти – МОН

10:58 12.08.2022
Міносвіти України оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів з іноземним документом про освіту

Міносвіти України оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів з іноземним документом про освіту

ВАЖЛИВЕ

Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

Зеленський прибув до Данії

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

ОСТАННЄ

Прем’єр Данії після зустрічі NB8 запевнила у продовженні підтримки України: більше зброї, боєприпасів і більше санкцій проти РФ

Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

"Нордично-Балтійська вісімка" заявляє про посилення військової підтримки України та санкційного тиску на РФ

Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ

У Києві адвокатка зі спільникам організувала видачу ухилянтам фіктивних медичних документів – ДБР

Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

У Нікополі від артобстрілу загинув чоловік – ОВА

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень у фортифіцаційних роботах

Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА