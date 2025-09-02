Католицький університет на заяви Ворожбит: нам шкода, що ви вирішили залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням

Український католицький університет (УКУ) опублікував відповідь ректора вишу дочці режисерки Наталії Ворожбит, яку їй було надано раніше, 22 серпня.

"Дякуємо за Ваше звернення щодо участі в освітньо-формаційній програмі "Християнська духовність у постмодерній добі". Ми цінуємо Ваше бажання взяти участь в цій програмі та в житті колегіальної спільноти й розуміємо Ваше розчарування внаслідок отриманої відмови. Хочемо наголосити, що відбір на програму здійснює адміністрація колегіуму на конкурсній основі за результатами усної співбесіди та заповненої кандидатом заяви-анкети. Це регламентовано положенням про освітньо-формаційну програму "Християнська духовність в постмодерній добі", - йдеться в опублікованій відповіді на запит Параскеви Курочкіної (дочка режисерки - ІФ-У).

Зазначається, що цього року УКУ отримало значно більше заяв-анкет, аніж кількість доступних місць для участі в програмі, а також висока конкуренція була і перед адміністрацією колегіуму.

"На жаль, нам довелося відмовити понад 15 заявникам. При ухваленні рішення адміністрація колегіуму керувалася такими критеріями: розуміння місії та цінностей УКУ; мотивація до участі у формаційній програмі; знання та готовність дотримуватися правил проживання у Колегіумі", - додали у виші.

Також в УКУ додали, що шкодують, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята заявницею як обмеження для навчання в університеті.

"Ми були раді Вашому бажанню навчатися в нас і зарахували Вас на навчання за Вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти Вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку Ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням".

В той же час, в Католицькому університеті ніяк не прокоментували заяви щодо символіки ЛГБТ.

Як повідомлялося, раніше 2 вересня режисерка Наталія Ворожбит заявляє, що Український католицький університет (УКУ) відмовив її дочці у проживанні у гуртожитку (колегіумі) через ЛГБТ-символіку в її соціальних мережах, зокрема емозі з прапорцем ЛГБТ-спільноти в мережі Instagram.