УКУ відмовив дочці режисерки Ворожбит у проживанні у гуртожитку через ЛГБТ-символіку в її соцмережах

Режисерка Наталія Ворожбит заявляє, що Український католицький університет (УКУ) відмовив її дочці у проживанні у гуртожитку через ЛГБТ-символіку в її соціальних мережах.

"В цьому році моя донька вступила в Гуманітарний факультет УКУ з високими результатами… Ми пройшли співбесіду, заплатили повну суму за семестр, маючи право на пільги, але не скористались нею (тато УБД). Ми були зачаровані зовнішньою атмосферою університету, готувались до переїзду і світло сумували майбутню розлуку. За 12 днів до початку навчання нам прийшов лист-відмова від проживання в колегіуму (те, що ми звикли називати гуртожитком). Хоча на співбесіді казали, щоб ми за це не хвилювались – селять усіх з інших регіонів", - написала Ворожбит в мережі Facebook.

Вона розповіла, що завдяки неформальним зв’язкам дізналася причину відмови: "на сторінці в інстаграмі Параски (якою вона востаннє користувалася в 2024 році і на яку підписані всі її родичі), вони знайшли емодзі – прапорець ЛГБТ".

"Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу", - додала режисерка.

За її словами, пізніше вона зв'язалася з університетом, де їй підтвердили, що причиною відмови в проживанні став прапорець із символікою ЛГБТ в соціальних мережах, а також заявили, що запропонують донці проживання в квартирі для педагогів за умови, що вона прибере цей емодзі зі свого Instagram і пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ.

"Очікувано Параска сказала категорично "ні"… Звісно, ми розірвали контракт з УКУ. Ні, ми не отримали жодних вибачень за моральну шкоду, зруйновану мрію і змінений вектор життя. Параску з радістю взяли в КМА", - написала Ворожбит.

В Український католицький університет наразі публічно не відреагували на заяви режисерки.

Як зазначається на сайті вишу, УКУ – приватний заклад вищої освіти, який не отримує державного фінансування і здійснює свою діяльність та розвиток завдяки пожертвам жертводавців і меценатів, а також коштом навчальних внесків студентів. "Університет опирається на християнські цінності, інновації та підприємливий підхід, щоб зробити свій вагомий внесок у зцілення ран війни та творення нових сенсів для світу про Україну через широку мережу міжнародних і національних партнерств"..