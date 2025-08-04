Інтерфакс-Україна
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11:47 04.08.2025

Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

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Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

До 6 серпня вступники у персональних кабінетах отримають рекомендації на зарахування до вишів, повідомило Міністерство освіти і науки України

"Подання заяв на вступ завершено. Попереду — очікування рекомендації. Уже до 6 серпня вступники побачать результати роботи алгоритму. Саме тоді розпочнеться найвідповідальніший етап: підтвердження вибору місця навчання", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що рекомендація надається лише за однією заявою, і якщо система запропонувала вступнику місце — це означає, що саме ця заява отримала статус "Рекомендовано" (на бюджет або контракт).

"Якщо ви хочете навчатися за цією заявою, насамперед підтвердіть свій вибір. Зробити це можна онлайн за допомогою КЕП або "Дія.Підпис", або завантажити сканкопію підписаної заяви. Після підтвердження вибору обов’язково виконайте вимоги до зарахування, визначені Правилами прийому закладу вищої освіти, та укладіть договір про надання освітніх послуг", - додали у відомстві.

Зазначається, що відмова від рекомендації на бюджет позбавляє права на державний грант у разі вступу на контракт, так як держава пропонує підтримку лише один раз.

"Якщо жодна заява не отримає статусу "Рекомендовано", це означає, що ви не потрапили до жодного списку на цьому етапі. Проте вже після 11 серпня система сформує рекомендації для вступу на контракт", - розповіли у міністерстві.

Також у відомстві нагадали, що грант на навчання можна отримати, якщо: абітурієнт подав заяву до закладу, який бере участь в цьому експериментальному проєкті; його результати НМТ — не менше ніж 150 балів із двох предметів (для гранту 1 рівня) або 170 балів (для гранту 2 рівня), або 140 балів — якщо абітурієнт вступає на спеціальності з особливою підтримкою.

Як повідомлялося, під час вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і медичного магістра подано 816 тис. заяв, що на 3% більше, ніж попереднього року. Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.

У середньому кожен абітурієнт подав по 4 заяви, але найбільше вступників зробили лише один точковий вибір. Крім того, є 3 тис. кабінетів із максимальною кількістю заяв, яких в поточному році можна було подати п'ятнадцять.

Середній рівень конкурсного балу по регіонам при подачі заяв на вступ до вишів у 2025 році становить 145 із 200 можливих.

Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від вступників стали Львівський національний університет ім. І.Франка, Національний університет "Львівська політехніка" і Київський національний університет ім Т.Шевченка.

Теги: #вступники #зарахування

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