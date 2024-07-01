Реєстрація електронних кабінетів стартувала для більшості абітурієнтів

Міністерство освіти і науки України повідомило про запуск реєстрації електронних кабінетів для більшості абітурієнтів.

"Сьогодні, 1 липня 2024 року, розпочався важливий етап вступної кампанії - реєстрація електронних кабінетів для більшості абітурієнтів. Вона відбувається на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Йдеться про такі категорії вступників: до закладів фахової передвищої освіти (на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), диплома кваліфікованого робітника (для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра); до закладів вищої освіти (на основі повної загальної середньої освіти 11 класів), дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (НРК5) для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного напрямів, на основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра (НРК6, 7) для здобуття ступеня магістра).

Також відкрито можливість подання заяв для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти (9 класів), які могли створювати електронні кабінети з 25 червня.

"Електронні кабінети працюватимуть до 31 жовтня. Тобто зареєструвати кабінет можна і в окремо передбачений для цього період - до початку подачі заяв, і протягом часу прийому заяв, визначеного за відповідними траєкторіями вступу", - ідеться в повідомленні.