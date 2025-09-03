Інтерфакс-Україна
Події
15:23 03.09.2025

Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ

1 хв читати

Верховна Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада затвердила указ президента про вилучення 1592 видів залізничних вагонів, які належать резидентам рф", - написав Гончаренко у Телеграм.

За його словами, законопроєкт № 13442 про затвердження указу президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" у цілому підтримали 263 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Теги: #верховна_рада #гончаренко #указ

