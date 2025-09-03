Заступником очільника МВС призначено офіцера з бойовим досвідом - полковника поліції Науменка

Заступником міністра внутрішніх справ України призначено офіцера з досвідом служби та бойових дій - полковника поліції Сергія Науменка, він куруватиме питання захисту державного кордону та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Оновлення у команді Міністерства внутрішніх справ України. Моїм заступником призначено полковника поліції Сергія Науменка – офіцера з багаторічним досвідом служби та бойових дій", - написав глава МВС в телеграм-каналі в середу.

За словами Клименка, команда аеророзвідки Науменка, сформована в перші дні повномасштабної війни, допомогла вчасно виявити ворога на підступах до Києва та сприяла успішній обороні столиці.

"Попри отримане поранення під час артобстрілу в Рубіжному, Сергій Науменко продовжив виконувати завдання. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті", - додав міністр.

Очільник МВС зазначив, що його новий заступник бере на себе відповідальність за такі напрямки діяльності МВС як формування та реалізація державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; координація реалізації повноважень міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України; функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ.

Крім того, за словами міністра, Науменко відповідатиме за вдосконалення законодавства у межах компетенції, організацію застосування авіаційних та безпілотних підрозділів, розвиток підготовки льотного складу та координацію діяльності авіаційних підприємств у сфері управління МВС.

"Радий вітати Сергія у команді. Вірю, що його досвід і відданість посилять нашу спільну справу – зміцнення безпеки держави", - додав Клименко.